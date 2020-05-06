مصر تسجل387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 387 حالة اصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، بينهم أجنبي، مشيرة إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 85 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم المتعافين، و 469 حالة وفاة.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

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