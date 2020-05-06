ابتداء من هذا الأسبوع..رحلات يومياً من أمريكا إلى السعودية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت سفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع مرئي برئاسة سفيرة خادم الحرمين الأميرة ريما بنت بندر مع القناصل العاملين والملحق الثقافي المكلف إضافة لفريق السفارة العاملين في غرفة العمليات، أنه سيتم تسيير رحلة يومياً من أمريكا إلى السعودية هذا الأسبوع.



وأفادت السفارة خلال الاجتماع الذي نقلته صحيفة عكاظ السعودية إلى أن كل رحلة ستنطلق من مدينة مختلفة وباتجاه الرياض وجدة وذلك لتغطية أكبر نطاق من الحالات ووفق معايير الأولوية. وأشارت السفارة إلى أنه تم إعادة غالبية المواطنين العالقين وأصحاب الحالات الحرجة والطارئة الذي بلغ عددهم مايقارب 3000 مواطن.

بالإضافة إلى متابعة الأميرة ريما لخطة السفارة والقنصليات للمرحلة القادمة حيث انتهت مرحلة إجلاء العالقين وتم بدء خطة تسهيل إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الطلبة المبتعثين والمقيمين في الولايات المتحدة. ونبهت السفارة خلال الاجتماع على عدم ترك الطلبة مقر سكنهم حتى ورود رسالة حجز تذاكر الطيران، حيث يتم ذلك بشكل آلي عبر منصة الراغبين بالعودة.

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