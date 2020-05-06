السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1687 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق. وأنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 20% حالات سجلت فيما بين الإناث، و 80% حالات سجلت فيما بين الذكور.

وأضاف متحدث باسم وزارة الصحة أن 27% كانت نسبة انتشار فيروس #كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين السعوديين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 73% من الحالات، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 31938 حالة، بينها 24946 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 137 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

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