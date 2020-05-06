بالفيديو.. طريقة التسجيل في "عودة" للوافدين الراغبين بمغادرة السعودية إلى بلدانهم

المصدر: متابعة البيان الإلكتروني

في بيان جديد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أعلنت السعودية أنها ستقوم برحلات من المملكة من عدة مطارات بالرياض لعودة المغتربين العالقين بالمملكة إلى بلادهم، و تتم مبادرة عودة من خلال وزارة الداخلية أبشر على أن يكون الراغب في العودة حاملا لتأشيرة ذهاب و عودة أو تأشيرة خروج نهائي ثم يقوم بالتسجيل بالطريقة الموجودة أدناه في مبادرة عودة.

طريقة التسجيل في مبادرة عودة من أبشر

تم تدشين مبادرة عودة من قبل أبشر وزارة الداخلية بعد قرار مباشر من ملك سلمان، للمساهمة في عودة الراغبين من المقيمين في البلاد للعودة إلى بلادهم بعد استخراج تأشيرة ذهاب و عودة أو تأشيرة خروج نهائي، سيقوم التنسيق للرحلات الجوية لعودة المغتربين بين وزارة الداخلية و الجهات المعنية، ويتم التسجيل عبر موقع أبشر من خلال إتباع تلك الخطوات:

* الدخول إلى موقع أبشر.

* اختر أيقونة عودة.

* إدخال البيانات المطلوبة وهي: رقم الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، المدينة المراد المغادرة منها، مطار المراد الوصول إليه.

طريقة استخراج تأشيرة من أبشر جوازات

لا يتوجب على الراغبين في العودة أن يكون لديهم حساب على موقع أبشر، فيمكن إتباع الخطوات السابقة دون تسجيل حساب جديد، وذلك لتسهيل استفادة الجميع من المبادرة دون وجود صعوبات في التقديم، و من خلال أبشر جوازات يمكنك استخراج تأشيرة ذهاب و عودة أو تأشيرة خروج نهائي.

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