لبنان يمدد التعبئة العامة ضد «كورونا»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمس، بتمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين حتى 24 مايو ضمناً. وطلب المجلس في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة «التشدد ردعياً في قمع المخالفات»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». واستهل عون اجتماع المجلس في قصر بعبدا باستعراض التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة بتاريخ 27 أبريل الماضي في إطار الوقاية من الفيروس.

إصابات

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في المملكة إلى 200 حالة. وأشار الناطق باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، إلى تسجيل 1595 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 30251 حالة. ولفت إلى تسجيل 955 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 5431.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس تسجيل 526 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5804 حالات. وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة الكويتية د. عبد الله السند، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس ليستقر العدد عند 40 حالة. وشهدت الكويت شفاء 85 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2032 حالة.

وقررت سلطنة عمان تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى 29 مايو، وإنهاء العام الدراسي، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم.وكانت وزارة الصحة في السلطنة أعلنت تسجيل 98 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2735 حالة. وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 42 حالة لعمانيين، و56 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 858 مصاباً تماثلوا للشفاء.

إصابات يمنية

وفي اليمن، أعلنت الحكومة رصد 9 حالات إصابة جديدة ووفاة واحدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 حالة وثلاث وفيات. وأضافت أنه تم تسجيل ثماني حالات في مدينة عدن في جنوب البلاد وحالة في منطقة حضرموت.

كما أعلنت ميليشيا الحوثي تسجيل أول إصابة بالفيروس في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن المصاب صومالي وقد توفي في أحد فنادق صنعاء.وسجلت المملكة المغربية حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 180 حالة، فيما سجلت 100 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5153، في حين شفيت 146 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1799 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 42684 حالة.

وسجلت في السودان 4 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 45. كما سجلت مئة إصابة جديدة ليرتفع الاجمالي إلى 778، مع شفاء 9 مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70.

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