جامعة القاهرة تموّل 38 مشروعاً بحثياً لـ«كورونا»

المصدر: (القاهرة - وكالات)

وافق مجلس جامعة القاهرة في جلسته، أمس، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، على تمويل 8 مشروعات بحثية لمكافحة فيروس «كورونا» بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه لإجراء البحوث العلمية والمعملية، كما وافق المجلس على 30 مقترحاً مقدماً من أعضاء هيئة التدريس لتمويل المشروعات البحثية بإجمالي 9 ملايين جنيه، وذلك في إطار سياسة جامعة القاهرة في مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع وخصوصاً فيروس «كورونا».

وكان الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقدم، لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، للتقدم بمشروعات بحثية مشتركة بين أكثر من كلية من كليات الجامعة في مجال فيروس «كورونا» المستجد، بتمويل يبدأ من 200 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد، طبقاً للشروط والقواعد المعلن عنها على موقع الجامعة.

ونقلت تقاريرمصرية عن الخشت قوله إن الجامعة تبذل جهوداً كبيرة وتسعى لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.

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