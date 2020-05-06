غزة بلا إصابات جديدة

المصدر: (غزة - وكالات)

أكد الناطق باسم الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أمس، أن المختبر المركزي أتم فحص 705 عينات مخبرية جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في القطاع. ونقلت مواقع إخبارية في القطاع عن القدرة تأكيده إنهاء فترة الحجر الصحي لـ 1076 حالة منذ مطلع الأسبوع الجاري، منهم 158 كادراً طبياً وشرطياً وخدماتياً.

وأوضح أن الوزارة تتابع صحياً 1092 مستضافاً داخل 12 مركزاً، وتجري إجراءاتها الصحية لإنهاء الحجر الصحي لـلمئات منهم خلال الساعات المقبلة. كما بين أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 5 حالات مصابة بالفيروس ما زالت تحت العلاج وحالتها مطمئنة، كما تتابع الطواقم الطبية منزلياً الحالات التسع المتعافية، وتتابع 3 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

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