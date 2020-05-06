"التحالف العربي": ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين بالستيين سقطا داخل الأراضي اليمنية

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم ان الصاروخ الأول سقط بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، فيما سقط الصاروخ الثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة، لافتا الى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 إبريل 2020م، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 2400 اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وشدد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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