نقيب قراء مصر الشيخ الطبلاوي في ذمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وقالت الدار في بيانها: "إنا لله وإنا إليه راجعون‬، ‫ننعى بقلب راض بقضاء الله‬، ‫القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر".

وأضافت: ‫اللهم شفّع فيه القرآن وأعماله الصالحة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

وترك الشيخ الطبلاوي إرثاً يمتد على مدى 60 عاماً مع القرآن الذي جاب بصوته الفخم أرجاء العالم.

وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء في مصر، في 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

ويعد الطبلاوي من أهم قراء القرآن الكريم البارزين في تاريخ مصر والعالم الإسلامي.

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