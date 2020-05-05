3 حالات مصرية لها أولوية العودة من الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفي أسبقيات عودة المصريين العالقين في الكويت، مؤكداً أن هناك 3 استباقيات، الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والاسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في الدول.

وأكد هيكل أن الأسبقية الثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى، مشددا على أن جميع الوزارات تعاونت في هذا الملف، القوات المسلحة كان لها دور كبير في رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير، وكذلك الإجراءات الطبية للعائدين، متابعاً “ولن نترك مصري واحد في الخارج وفق توجيهات الرئاسة”.

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