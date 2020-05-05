مصر تبدأ جسراً جوياً لإعادة آلاف العالقين في الكويت

المصدر: القاهرة ـ رويترز

قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح يوم الثلاثاء متوجهة إلى الكويت في بداية جسر جوي لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية احتجاجاً على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.



وقالت المصادر إنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت المصادر بمطار القاهرة إن أول رحلة غادرت صباح يوم الثلاثاء وستعود وعلى متنها «أكثر من 300 مصري من العالقين في الكويت وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث سيتم منح الأولوية في العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين».



وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر يوم الثلاثاء إلى الكويت لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين حيث سيتم إجراء فحصهم طبياً ونقلهم إلى المدن الجامعية بالأزهر الشريف لوضعهم في العزل الصحي لمدة 14 يوماً.



ويأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذي بدأته مصر 21 أبريل لإعادة المصريين العالقين بالخارج.



وخلال الفترة الماضية خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقاً وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

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