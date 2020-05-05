6 قتلى بحادث تحطم طائرة إمدادات طبية في الصومال

المصدر: مقديشو - د ب أ

أعلنت السلطات الصومالية، أمس، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم طياران، عندما تحطمت طائرة تحمل إمدادات طبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إسماعيل مختار عمر: "سبب الحادث لم يُعرف بعد".

وكانت الطائرة، التي تحمل إمدادات طبية لازمة لمرضى فيروس كورونا، قد أقلعت من مطار بيداوا في منطقة باي.

وقال عمر إن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من بلدة باردالي حيث كان من المقرر أن تهبط.

وأكد جيلبرت كيبي، المدير العام لهيئة الطيران المداني الكينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس إيروايز" الكينية، لكنه قال إنه ليس لديهم تقارير رسمية عن خسائر أو أسباب الحادث.

إلا أن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الطائرة تحطمت إثر استهدافها بصاروخ من القوات الإثيوبية المتمركزة في المنطقة.

ولم يتسنَّ الوصول إلى السلطات الإثيوبية للتعليق.

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