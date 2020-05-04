بسبب شائعة «كورونا».. الجيش الجزائري يصدر بياناً

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

نفت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الإثنين، وجود أي تذمر وسط العسكريين، مستنكرة ما سمته «الأكاذيب والافتراءات التي تحاول بعض الأصوات المغرضة المعتادة الاصطياد في المياه العكرة»، بثها، سعياً منها للمساس بسمعة الجيش الجزائري.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الأطراف تسعى لتغليط الرأي العام مستغلة الوضع الصحي في البلاد جراء تفشي جائحة كورونا، والادعاء بأن هناك تعسفاً في إجراءات وقاية المستخدمين العسكريين من هذا الوباء ووضعهم في الحجر الصحي بعيداً عن عائلاتهم، ما نتج عنه بالتالي تذمر وسط العسكريين.



وأوضح المصدر ذاته، أن مثل هذه الافتراءات لا أساس لها من الصحة، وأن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة هذا الوباء يتم تطبيقها، بشكل يُمكن من حماية مستخدمي القوات المسلحة وحماية عائلاتهم من الإصابة بهذا الفيروس الخطير.

كما أكدت الوزارة أن كل ما جاء في هذه التصريحات المغرضة لا يخدم إلا الجهات المعادية للجزائر، وأن كل مستخدمي الجيش الجزائري، المدركين حجم المهام النبيلة الملقاة على عاتقهم، واعون كل الوعي بجدوى هذه الإجراءات الوقائية، الهادفة أساساً إلى حمايتهم من هذا الوباء.

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