سعد الحريري يعلن تلبيته لنداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، انضمامه إلى دعوة الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال رئيس وزراء لبنان الأسبق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، بالدعوة لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 آيار كي يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا19، والله دائمأ سميع مجيب".

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.

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