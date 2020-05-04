مصر تدمر 3 آلاف نفق مع غزة

المصدر: القاهرة ـ البيان، وكالات

أعلنت مصر قرب الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة وتدمير 3 آلاف نفق يتسلل منها الإرهابيون إلى الأراضي المصرية.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي إن مصر قاربت على الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة عند مدينة رفح الحدودية، بعمق 5 كيلومترات، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر.



وأضاف في تصريحات صحافية الليلة الماضية أنه تم تدمير واكتشاف عدد من فتحات الأنفاق على الشريط الحدودي برفح، كانت تستخدم لتهديد الأمن القومي المصري وتستخدم لتهريب أسلحة وذخائر ومخدرات، مشيراً إلى أنه كانت هناك فتحات يصل طولها 3 كيلومترات وأكثر بأعماق 30 متراً تحت الأرض.



وقال إنه ومع قرب الانتهاء من بناء المنطقة العازلة سينتهي خطر الأنفاق وسيتم الحد تماماً من تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر.



وذكر الناطق العسكري أن القوات المسلحة نجحت في تدمير وإحباط 630 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات على طرق التحرك بسيناء، بجانب اكتشاف 228 مخبأ، و116 عربة دفع رباعي، على الاتجاهات الاستراتيجية الجنوبية والشرقية والغربية، كان بعضها يحاول اختراق الحدود للوصول للعمق، وبعضها محمل بعناصر إرهابية لاستهداف القوات والمنشآت الحيوية.



وبدأت السلطات المصرية نهاية العام 2014 في إقامة منطقة حدودية عازلة مع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومتراً لمنع تسلل الإرهابيين.



وقامت السلطات بعملية إخلاء لبعض السكان المتضررين والمقيمين في المنطقة الحدودية برفح إلى داخل سيناء، مع نشر المزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش والشرطة، ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية وكافة مناطق سيناء.

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