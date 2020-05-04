كشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية، وثيقة قالت إنها صدرت عن منظمة الصحة العالمية وتكشف توزيع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19) داخل محافظات مصر.

وبحسب الوثيقة المتداولة، احتلت العاصمة المصرية القاهرة صدارة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية.

وجاء ترتيب باقي المحافظات المصرية العشرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد على النحو التالي: في المركز الرابع القليوبية، ثم المنوفية ثم دمياط .

وحل في المركز السابع الأقصر، ثم بني سويف وفي المركز التاسع الغربية وفي العاشر أسوان"، وفقا لموقع صحيفة .

ينما جاء ترتيب باقي المحافظات كالتالي: " قنا ، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس".

وتعد محافظة مطروح – حسب الوثيقة – الأقل تسجيلا لحالات الإصابات بكورونا في مصر.

وتظهر الوثيقة أن منظمة الصحة العالمية لم تكن اعتمدت بعد حالة الإصابة التي تم اكتشافها في محافظة شمال سيناء المصرية، يوم 30 أبريل المنصرم، وهي المحافظة الأقل في عدد الإصابات فعليا، وليست مطروح.

وبذلك تكون جميع المحافظات المصرية سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19).

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