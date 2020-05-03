مصر تسجل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة عن ارتفات إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم بعد خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.



وأضافت أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز