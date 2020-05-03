فلسطين تحقق انتصاراً في قضية «شاتسكي»

المصدر: رام الله- وكالات

أسقطت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن، قضية بـ900 مليون دولار، ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.



وأوضحت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، أن المحكمة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية «شاتسكي» المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.



واعتبرت أن هذا إنجاز جديد يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، وتم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.



يشار إلى أن «شاتسكي» هي إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأمريكية، وتتهم بموجبها السلطة، والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قتل، وجرح فيها أمريكيون وإسرائيليون.

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