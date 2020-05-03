100 ألف مستفيد من حملة «إفطار صائم» الإماراتية في 4 محافظات يمنية

المصدر: عدن - وام

واصلت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» تنفيذ حملة «إفطار صائم» في اليمن بمعدل 3770 وجبة إفطار يومية يتم توزيعها على سكان الأحياء الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، ويستفيد منها ما يزيد على 100 ألف صائم، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية الرمضانية التي أطلقتها الهيئة في 4 محافظات يمنية خلال الشهر الفضيل للتخفيف من معاناة تلك الأسر.



وتوزعت وجبات الإفطار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمعدل 7 آلاف وجبة بمديرية المكلا والشحر وغيل باوزير في محافظة حضرموت، و 4 آلاف و200 وجبة بمديرية عتق في محافظة شبوة و7 آلاف وجبة بمديريات الخوخة وحيس والدريهمي والتحيتا والساحل الغربي في محافظة الحديدة، و8 آلاف و190 وجبة بمديرية المخا وذوباب والوازعية وموزع في محافظة تعز.



تأتي الحملة التي تستهدف الأحياء الفقيرة ومخيمات النازحين وشوارع المدن الرئيسة - تزامناً مع الشهر الفضيل وضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة، إلى جانب تسيير القوافل الغذائية للتخفيف من معاناة الأسر، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.



وعبّر المستفيدون من الحملة عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.

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