القوات العراقية تصد محاولة تسلل لـ«داعش» وتطلق عملية عسكرية في الأنبار

المصدر: بغداد-البيان،وكالات

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق اليوم الأحد انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في عمق صحراء المحافظة.



وقالت القيادة، في بيان أورده موقع «السومرية نيوز» إن قواتها تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية.



وشهدت مناطق متفرقة في محافظات كركوك وصلاح الدين خلال الأيام الأخيرة هجمات متفرقة من قبل عناصر داعش استهدفت مواقع للقوات الأمنية في تصعيد جديد للتنظيم رغم العمليات الأمنية التي تشنها القوات العراقية لاستهداف مواقع داعش في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.



من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني، بصد محاولة تسلل لمسلحي تنظيم «داعش» في محافظة كربلاء، غداة هجمات دامية للخلايا النائمة في أنحاء متفرقة من البلاد. ونقلت «السومرية نيوز» عن المصدر الأمني قوله إن «محاولة تسلل عناصر داعش حدثت فجر اليوم، لحدود ناحية النخيب من جهة الرمادي».



وأشار إلى أنه تم الرد بالنيران من قبل القوات الموجودة، دون وقوع إصابات.



وتأتي هذه المحاولة غداة هجمات للتنظيم الإرهابي في مناطق تكريت وسامراء وبلد، أسفرت عن سقوط 26 قتيلا على الأقل.



إلى ذلك، لقي أربعة عناصر من تنظيم (داعش) حتفهم في قصف لمروحية عراقية شرقي تكريت(170كم شمال بغداد).

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