السعودية تسجل 1552 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجل 1552 إصابة جديدة بكورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن 19% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و16% للإناث، و84% للذكور.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 27011 حالة، بينها 22693 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وتابع تم تسجيل 369 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4134 حالة.

كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 184 شخصًا رحمهم الله جميعًا.

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