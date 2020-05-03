السيسي:المصريون قهروا المستحيل فى العاشر من رمضان

المصدر: القاهرة-البيان،وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث.



وقال السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل».



وحلت اليوم الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والذي يمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة في تاريخ العسكرية المصرية، بل كانت حدثاً فريداً من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائي في العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة. وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

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