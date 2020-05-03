الكويت تسجل 364 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 38 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن الوفيات الخمس لمقيمين من باكستان وبنجلاديش والهند والأردن وكانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة .

وأشار إلى تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4983 حالة ، لافتا إلى أن 3169 إصابة تتلقى الرعاية الطبية، بينها 72 في العناية المركزة، بواقع 43 حالة مستقرة و29 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 73 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1776 حالة .

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