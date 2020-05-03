مقتل 126 إرهابياً في 16 عملية نوعية بسيناء

المصدر: القاهرة- البيان، وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية أنه استكمالاً للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في سيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية، واستمراراً لتحقيق النجاحات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات، خلال الفترة الأخيرة، عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 إرهابياً، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير في شمال ووسط سيناء.



وأكدت أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 228 مخبأ وملجأ، تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي منها «34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي».

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