الحكومة السودانية تتوعد فلول نظام الإخوان

المصدر: الخرطوم- البيان، وكالات

توعدت السلطة الانتقالية في السودان، اليوم الأحد، بالتصدي بكل قوة وحسم، لتحركات فلول نظام الإخوان البائد، بمقتضى قانون الطوارئ، حفاظاً على صحة وسلامة السودانيين.

وكشف مجلس الوزراء السوداني، في بيان، عن أن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد، تخطط لحشد تجمعات، لافتاً إلى أن هذا المخطط، يأتي في وقت تنشغل فيه كل البلاد بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتسخر كل إمكاناتها في معركة الدفاع عن صحة السودانيين.

وأوضح البيان أن الدولة السودانية، بكل أجهزتها، أعلنت حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم، ما عدا بضع الساعات نهاراً، للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة.

وقال مجلس الوزراء السوداني: «صدرت التعليمات لكل الأجهزة الأمنية، وأجهزة تطبيق القانون، بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، وألا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وستتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين».

وأضاف أن «أمن البلاد والعباد، مقدم عند الدولة على كل اعتبار آخر، والمحافظة على صحة السودانيين من أولوياتها، وهي لا تنوي التهاون في ذلك بأي شكل».

من جانبها، حذرت الشرطة السودانية من مخالفة حالة الطوارئ الصحية، وقالت إنها، وفقاً للتطور الخطير في خارطة وباء «كورونا» بالبلاد، لن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى، بأي تجمعات أو مخالفات لهذه المعطيات. وشدد في تعميم صحافي، على أنها في سبيل ذلك، ستقوم بإنفاذ القانون بصرامة وحسم، حفاظاً على سلامة السودانيين.

ومنذ أشهر، تقود جماعة الإخوان الإرهابية المعزولة، تحركات على عدة جبهات، ضمن محاولات يائسة لوقف مسار الانتقال السياسي بالسودان، مستخدمة في ذلك سلاحي التظاهر والترويج للانقلابات العسكرية.

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