كورونا يصيب أول مسؤول سوداني

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب وزير الدولة بالبنى التحتية السوداني هاشم محمد بن عوف بفيروس كورونا المستجد ليكون أول مسؤول يصاب بالمرض في البلاد.

وسجلت، السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وزارة الصحة السودانية. ليصل العدد العام للمصابين إلى 592 حالة، وفقاً للعربية نت.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للمتوفين جراء المرض ازدادت بواقع 5 حالات جديدة سجلت 3 بينها بولاية الخرطوم، وواحدة في القضارف وأخرى في ولاية شمال دارفور، ليبلغ هذا عدد ضحايا العدوى في السودان بالتالي 41 شخصا.

وأفادت وزارة لصحة بارتفاع عدد المتعافين خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6 أشخاص ليبلغ مستوى 52 حالة.

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