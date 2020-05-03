استطلاع « البيان »:«كوفيد- 19» لا يزال خارج السيطرة

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع «فيسبوك»، أنّ فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لا يزال خارج السيطرة، ففيما أعرب 64 في المئة من المستطلعين عن اعتقادهم بأنّ الفيروس ليس تحت السيطرة، ذهب 36 في المئة إلى أنّ العالم تمكّن من محاصرة الجائحة.

وفي تصويت مقارب أشار 58.2 في المئة ممن استطلعت آراؤهم على «فيسبوك»، إلى أنّ فيروس كورونا ليس تحت السيطرة، شدّد 41.8 من المستطلعين على أنّ الفيروس بات تحت السيطرة تماماً.

بداية انحسار

بدوره، أكّد خبير الأوبئة الأردني، د. محمود الكايد، أنّ موضوع السيطرة يعد من الأمور الجدلية، إلّا أنّ دول العالم تتجه نحو بداية الانحسار للموجة الأولى من الوباء، وذلك بناءً على انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، ما دفع هذه الدول لتخفيف إجراءات الحظر.

وأضاف الكايد: «وباء جديد عالمياً لازال هناك بعض الجوانب الخفية التي تحتاج الدراسة من قبل المختصين، وتجتهد الدول لاكتشاف اللقاح للإسراع من عملية السيطرة، علمياً يتوقع أن تأتي موجة ثانية أشد في نوفمبر المقبل، والقلق من أن تكون بعض المجتمعات لم يكن لديها المناعة الكافية للتعامل مع الفيروس، ولكن مجمل الدول أصبح لديها دراية في طرق الوقاية والحماية».

سيطرة

من جهته، أشار رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان، د. فراس الهواري، إلى أنّ السيطرة في الأوبئة نوعان، السيطرة الآنية وأيضاً السيطرة طويلة الأمد، موضحاً أنّ معظم دول العالم بدأت رفع الحظر والقيود تدريجياً وأدى ذلك إلى ازدياد الحالات، وهو ازدياد متوقع ويتطلب أن يكون هنالك اجراءات فحص سريعة لمحاصرة البؤر التي يظهر فيها الفيروس.

توّفر لقاح

وأردف: «لا نستطيع التحدث عن السيطرة في المراحل الطويلة الأمد إلا بوجود اللقاح الذي يعد الفيصل لهذه الجائحة، ووفق تقديرات المختصين فإن توفر اللقاح يحتاج إلى عام تقريباً، في النهاية يجب أن نركز على التباعد الاجتماعي، وأن ندرك أنّ 80 في المئة من المرضى تعافوا لوحدهم دون حاجة مستشفيات، وفقط 10 في المئة من يحتاجون دخول المستشفى، والمجتمعات العربية مجتمعات فتية ورغم وجود زيادة في الإصابات في بعض الدول، إلّا أنّ أعداد الوفيات ضئيلة مقارنة بما يحدث في أوروبا».

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