مصر .. خطة لتحويل ميدان التحرير إلى مزار سياحي جديد

المصدر: القاهرة- البيان

انتهت وزارة السياحة والآثار المصرية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، من أعمال تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ونقلها.



وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، في بيان، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الأخيرة.

كما تم تغليفها بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار.



ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان؛ لإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً جديداً ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

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