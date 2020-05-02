الكويت تسجل 3 وفيات و242 إصابة جديدة بـ كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض ‪كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه «وقوفا على آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا ‪في الكويت، فقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت إصابتها ‪COVID19‬ خلال ال 24 ساعة الماضية عدد (242) حالة.‫بلغ عدد الحالات المرتبطة بالسفر 3 حالات، وجميعها قدم ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة: حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بدولة عربية".‬

فيما بلغ عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض ‪COVID19‬ عدد 232 حالة.

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