الكويت تسجل 3 وفيات و242 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه «وقوفا على آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا في الكويت، فقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت إصابتها COVID19 خلال ال 24 ساعة الماضية عدد (242) حالة.بلغ عدد الحالات المرتبطة بالسفر 3 حالات، وجميعها قدم ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة: حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بدولة عربية".
فيما بلغ عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض COVID19 عدد 232 حالة.