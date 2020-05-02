السفير الإماراتي بسلطنة عمان يثمن العلاقات التاريخية بين البلدين

المصدر: وام

وصف محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عمان الشقيقة بأنها " تاريخية " تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك .

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه العلاقات " أزلية " وهي في تطور مستمر وتستند إلى دعم من القيادة الرشيدة في البلدين .

وقال : إن السلطنة تزخر بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المهم وتنوعها المناخي وطبيعتها المتميزة مشيدًا بما يتمتع به الشعب العُماني من أخلاق عالية وسجايا نبيلة وحُسن تعامل كان له مردود إيجابي على تطور الجانب السياحي في السلطنة.

وأشار سفير الإمارات إلى أنه يوجد تنسيق مشترك بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من جوانب الاستثمار خاصة الزراعي منها والسمكي نظرًا لما تتمتع به السلطنة من ثروات طبيعية. كما أشار إلى التنسيق المستمر في مجال مكافحة استخدام المواد الكيمائية في الأراضي الزراعية في البلدين للحد من استخدامها بالطرق غير الصحيحة موضحًا سعادته أنه تم في هذا الجانب تشكيل العديد من اللجان المشتركة .

وفيما يتصل باللجنة العمانية الإماراتية المشتركة قال سعادته إن هذه اللجنة تضم عددًا كبيرًا من أصحاب المعالي الوزراء في مختلف المجالات وكان آخر اجتماع لها في العام 2016 م مضيفًا أنه انبثق عن هذه اللجنة العديد من اللجان بهدف المتابعة منها اللجنتان الفنية والعسكرية وهما لجنتان تتابعان المقررات التي تصدر عن اللجنة العليا سواء فيما يتعلق بالجانب الأمني أو العسكري.

وتطرق إلى الأجواء الرمضانية في دولة الإمارات قائلا إن هذه الأجواء متشابهة بين البلدين .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز