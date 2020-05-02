السيسي: عمال مصر يسطّرون ملحمة تاريخية

المصدر: (القاهرة ــ وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن عمال مصر يسطّرون «بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص» ملحمة تاريخية لتغيير الواقع، والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطنهم الغالي مصر.

وغرّد السيسي على حسابه بـ«تويتر»، قائلا: «أتوجه إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم، بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتى ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن». وأضاف الرئيس المصري «وأؤكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاعا وطنيا هو القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية، والقاعدة الراسخة للإنتاج».

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