التحالف: 2029 اختراقاً حوثياً منذ إعلان وقف النار

المصدر: (الرياض- وكالات، عدن - البيان)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه في 8 أبريل الماضي، بلغت 2029 اختراقاً.

مشيراً إلى أنها شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية. فيما واصلت القوات المشتركة التقدم وسط محافظة البيضاء باتجاه أكبر وأهم مدنها وهي مدينة رداع بعد أن استكملت السيطرة على مديرية الملاجم .

وقال التحالف إنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس.

وأكد استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

ميدانياً، قالت مصادر عسكرية في محور البيضاء، إن القوات المشتركة سيطرت للمرة الأولى منذ بدء القتال مع ميليشيا الحوثي على مواقع استراتيجية صوب معقل الميليشيا في مديرية السوادية وتكبيدها خسائر فادحة، حيث نفذت هجوماً انطلق من مواقع تمركزها في جبهة قانية على مواقع الميليشيا في جبل اليسبل الاستراتيجي ومحيطه.

وطبقاً لما ذكرته ثلاثة مصادر عسكرية وحكومية في البيضاء لـ«البيان»، فإن القوات المشتركة حررت جبل اليسبل ونقطة اليسبل مع أجزاء من موقع الحمة، وأن المعارك أدت إلى مقتل أكثر من 23 من عناصر الميليشيا وجرح عشرات آخرين وفرار من تبقى باتجاه منطقة الوهبية.

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