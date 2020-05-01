الجزائر: تسجيل 148 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، عن تسجيل 148 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورنا المستجد ( كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في تصريح صحفي ، إلى ارتفاع مجموع الوفيات إلى 453 حالة، وزيادة إجمالي الإصابات إلى 4154 منتشرة عبر 48 ولاية أي كل مدن الجزائر.

وذكر أن 42 شخصا تماثل للشفاء، ليصل عدد الحالات التي تعافت من الوباء 1821.

كما أوضح أن 7026 حالة تخضع للعلاج منها 2776 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري " البي سي آر"، و4250 حالة محتملة حسب تحاليل الأشعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز