تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر الجمعة، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الأردن اليوم.

وأوضح أنه "لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت 6 حالات إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية)".

وأشار جابر إلى أنه "سُجّلت اليوم حالتي شفاء غادرت المستشفيات، حيث أن عدد الحالات تحت العلاج: 64 حالة".

وبلغ "إجمالي عدد فحوصات كورونا المنفذة حتى اليوم: 78885 فحصاً"، وفق جابر.

وكشف وزير الصحة أن اللجان العلمية المختصة في وزارة الصحة ولجنة الأوبئة تتابع التقارير العلمية العالمية الموثوقة حول فاعلية عقار الريمديسفير على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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