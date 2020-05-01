مصر تعلن نجاح أول حالة حقن بلازما لمرضى كورونا

المصدر: القاهرة- البيان- وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة نجاح حقن أول مريض بفيروس كورونا، ببلازما أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجدّ.وأضافت الوزارة أنّ النتائج كانت إيجابية بعد 48 ساعة، حيث تم استخلاص البلازما من 6 متعافين، والنتائج أثبتت فاعلية 3 منها.وجاء في بلاغ مقتضب عن الوزارة: «الحالة الأولى كانت حرجة، وبعد الحقن بالبلازما المؤشرات إيجابية.. لو ثبت إيجابية تلك الطريقة في العلاج، سنناشد جميع المتعافين بالتبرع بالبلازما لتعافي الحالات الحرجة، والمتدهورة بسبب كورونا».وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد أعلنت أمس الخميس البدء في تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

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