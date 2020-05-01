الجامعة العربية تنعى شهداء الهجوم الإهابي شمال سيناء

المصدر: وام

نعت جامعة الدول العربية اليوم شهداء القوات المسلحة المصرية الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مركبات مدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ 2013.

وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكداً أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أيا كانت التضحيات.

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