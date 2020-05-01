السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت متحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل تسجيل 1344 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف أن 17 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و 83 % لغير سعوديين.

وأوضح أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 24097 حالة، بينها 20373 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية بينما منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنه تم تسجيل 392 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3555 حالة.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 169 شخصًا رحمهم الله جميعًا.

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