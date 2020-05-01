الكويت تعلن تسجيل 353 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الجمعة تسجیل 353 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد كوفید 19 في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إنه تم تسجیل اربع حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 30 حالة وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح السند أن حالات الوفاة ھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 72 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 14 یوما وحالة لمقیم من الجنسیة البنغلادشیة یبلغ من العمر 50 عاما كان یتلقى الرعایة منذ 6 أیام وحالة أخرى لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ العمر 45 عاما كان

یتلقى الرعایة منذ 4 أیام وحالة لمقیم من الجنسیة المصریة یبلغ من العمر 61 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة منذ 14 یوما.

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