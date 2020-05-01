مصر تعلن وفاة وكيل كلية طب القصر العيني بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر طبي في مصر عن وفاة وكيل كلية الطب جامعة القاهرة "طب القصر العيني"، الدكتور هشام الساكت، صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت.



وقال الدكتور محمد الخشت، في نعيه، نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة.



وتابع رئيس جامعة القاهرة: لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ منه إلا إليه.



وكانت عميدة الكلية، الدكتورة هالة صلاح، قد أعلنت، 19 أبريل الماضي، عن إصابة الدكتور هشام الساكت، وكيل الكلية بفيروس كورونا، وتم عزله في مستشفى عزل العبور التابعة لجامعة عين شمس.

وأعلنت الدكتور هالة صلاح عن وفاة الساكت على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الفقيد قد أصيب بالمرض هو وزوجته، وتم تشخيصهما يوم 16 أبريل الماضي، ووضع بعد عزله على جهاز التنفس الصناعي، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

والدكتور هشام الساكت كان وكيلا كلية الطب جامعة القاهرة لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، وهو أحد أشهر الأساتذة المعروفين في مجال تخصص جراحة الأطفال.

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