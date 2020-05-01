«الإمارات للدراسات» ينظم ندوة حول آثار «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، ندوة عن بُعد، بعنوان: «آثار كوفيد 19: إعادة تشكيل الاستراتيجية العالمية».

وشارك في الندوة التي أدارها حسين الهرموزي من مركز الإمارات للدراسات، ريانا بو حاكا مدير برنامج التركيز بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وشيرلي يو، كبيرة الزملاء الزائرين، كلية لندن للاقتصاد، وبورنيما لوثرا، مؤسس وكبير المستشارين بهيئة التدريس الخارجية بكلية الأعمال في كوبنهاغن بالدنمارك، وكيرستن فونتنروز مديرة مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط، الولايات المتحدة.

وشملت الندوة 4 جلسات رئيسة، الأولى بعنوان «الرؤية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء»، وتحدثت فيها بو حاكا، عن نظرة منظمة الصحة العالمية المستقبلية لجائحة «كورونا»، وآثارها على الصعيد الإقليمي، وقالت إن أزمة جائحة كوفيد 19، أكدت هشاشة نظم الرعاية الصحية في بعض دول المنطقة.

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «تأثيرات جائحة «كورونا» في النظام الاقتصادي الدولي»، ناقشت شيرلي يو، أبرز التأثيرات الاقتصادية الدولية للجائحة «كورونا»

أما الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان: «كيف سيتطور التعليم بعد أزمة جائحة «كورونا»؟»، ناقشت فيها بورنيما لوثرا، رؤية مستقبل التعليم في العالم، وسبل تطويره، بعد تجاوز الأزمة الراهنة التي خلفتها جائحة فيروس «كورونا».

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