(فيديو) وزير الصحة السوداني يصدم مواطنيه بتصريحاته حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت تصريحات وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي، التي قالها خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، صدمة للشعب السودانى.

وقال الوزير السوداني إن فيروس كورونا ليس له علاج، وإنه لو أصاب أي سوداني فستعطيه وزارة الصحة السودانية "بنادول"، ولو اختنق سيُعطى "أوكسجين"، ولو ضاقت عليه فسيموت.

وأضاف الوزير أن هذا المرض لا علاج له، وأن علاجه بيد الإنسان في حد ذاته.

وجاءت تصريحات الوزير السوداني فى ظل إعلان الصحة السودانية، أول أمس الأربعاء، عن أكبر عدد إصابات بالفيروس في يوم واحد منذ أول حالة قبل أكثر من شهرين، وبلغت الحصيلة 3 حالات وفاة و57 مصابا، ليصل الإجمالى إلى 375 إصابة و28 وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز