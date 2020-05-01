الرئيس المصري ينعى شهداء بئر العبد

المصدر: القاهرة - د ب أ

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس شهداء مدينة بئر العبد من جنود القوات المسلحة، وكتب على حسابه على موقع فيسبوك: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وأضاف السيسي: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كانت مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، شهدت انفجار عبوة ناسفة اليوم بإحدى المركبات المدرعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة هم (ضابط وضابط صف وثمانية جنود).

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