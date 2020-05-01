لماذا تجوب مركبة «كورونا» شوارع إدلب في سوريا

المصدر: إدلب - رويترز

تجوب عربة كرفان بيضاء عليها صور فيروس «كورونا»، شوارع مدينة إدلب شمال غرب سوريا، حيث يخبر متطوع المارة بفضائل التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية لتجنب العدوى.

وقال إبراهيم السرميني، وهو متطوع في جمعية خيرية تحمل اسم بنفسج، عن الحملة في المدينة: «نحن نذكر الناس بضرورة البقاء في المنزل تجنباً للاختلاط ونذكرهم بخطر كامن قد يدخل في أي وقت إلى منطقتنا». وصرّح عبد الله الثامر أحد سكان المنطقة، وهو يراقب مرور القافلة أمام منزله: «إذا دخل المرض إلى منطقتنا فستكون كارثة لا يمكن لأحد أن يوقفها».

ويقول السكان، إنه حتى نصائح البقاء في المنزل نادراً ما تلقى آذاناً صاغية في المدينة التي تشرد سكانها بسبب الحرب، حيث يحتاج معظم الناس إلى الذهاب للعمل لكسب قوت يومهم. ويحذر الأطباء، من أن المخيمات لن تستطيع التعامل مع الوضع في حالة تفشي المرض، في حين تكافح المستشفيات بالفعل لعلاج حتى الأمراض الأساسية بعد تسع سنوات من الحرب.

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