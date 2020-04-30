"إعلان دستوري" و"حكومة" على طاولة قيادة الجيش الليبي

المصدر: طرابلس- الحبيب الأسود

تستعد قيادة الجيش الليبي، للإعلان عن جملة من القرارات المهمة، في إطار عملية التحول الدستوري، التي وعد بها المشير خليفة حفتر، بعد قبوله التفويض الشعبي بإدارة شؤون البلاد، من بينها، إصدار إعلان دستوري جديد، وتشكيل حكومة جديدة.



وأعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة بصدد الإعداد لإصدار إعلان دستوري خلال أيام، يشمل خارطة طريق جديدة، لتحقيق أحلام الشعب الليبي، وفق تعبيره.

وقال مساء أول أمس، الأربعاء، أن مشروع القيادة العامة للجيش، مشروع شعبي يكرس السيادة الوطنية للشعب على البلاد، وننتظر من المجتمع الدولي أن يتبنى بصدق خيارات الشعب الليبي، مضيفاً أن الشعب ليس أمامه سوى خيارين، إما السلام والمستقبل والقضاء على الميليشيات الإرهابية، أو الاستسلام للغزو التركي.



وفي الأثناء، أوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، علي التكبالي، أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، جارية على قدم وساق، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة، ستتولى تسيير أمور البلاد، وستعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتفعيل دور الشرطة والقضاء، ومساعدة الجيش في القضاء على أي معوقات لقيام الدولة.



ووفق مراقبين، فإن الحكومة الجديدة، ستمارس عملها في المناطق المحررة، من قبل الجيش الوطني، انطلاقاً من مدينة بنغازي، شرقي البلاد، وأن خدماتها ستشمل شرقي ووسط وجنوبي ليبيا، والمناطق المحررة في الغرب الليبي، وستعمل تحت إدارة مجلس السيادة، الذي ينتظر الإعلان عن تشكيله خلال أيام،



ويرى المراقبون أن الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش، تأتي ضمن مخطط تم إعداده من قبل القيادة العامة لمواجهة الغزو التركي، والاستمرار في نقل المرتزقة إلى غربي البلاد، ومن بينهم عناصر إرهابية، تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة، يسعى نظام أردوغان إلى الدفع بها إلى التسلل إلى شرقي وجنوبي البلاد، لبث الفوضى من جديد في المناطق المحررة.



وخلال اتصال بينه وبين ميخائيل بوقدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، أكد عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية (المؤقتة)، أن كلمة المشير خليفة حفتر، بخصوص نهاية الاتفاق السياسي، الذي لم يعد يمثل الليبيين، جاءت بعد توقيع حكومة الوفاق، لاتفاقية التبعية للمستعمر التركي.

والتي تم بموجبها جلب الإرهابيين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا، وهو ما ينسجم مع قرار صادر عن مجلس النواب، في 4 يناير 2020، بخصوص إلغاء الاتفاق السياسي ومخرجاته، موضحاً أن المجلس الرئاسي، قد انفرط، عقده بسبب السياسات الفردية، وارتهانه للميليشيات، وهدره لأموال الشعب الليبي، في حين أن مجلس الدولة الاستشاري، هو بقايا المؤتمر الوطني، الذي يمثل طيفاً واحداً، تسيطر عليه جماعات الإسلام السياسي.



وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، جدد إصرار الجيش الوطني على استكمال تحرير البلاد، وتخليصها من الجماعات الإرهابية المتطرفة والميليشيات المسلحة.



ووجّه حفتر، في بيان، التهنئة لأفراد الجيش الوطني والقوات المساندة المرابطين في ساحات القتال ضد الإرهاب، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مكبراً فيهم الروح الوطنية العالية، وإرادتهم الصلبة، وعزيمتهم الواثقة، وإصرارهم على مواصلة الكفاح حتى النصر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز