دياب يعلن أن لبنان سيطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الخميس أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية هدفها إخراج البلاد من دوامة الإنهيار المالي.

وقال دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين "سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي" واصفاً خطة حكومته بأنها "خريطة طريق واضحة لادارة المالية العامة" بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وتأمل الحكومة العازمة على إعادة هيكلة الدين العام المتراكم، عبر خطتها بإقناع المجتمع الدولي الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات "سريعة وفعالة"، منحها أكثر من 20 مليار دولار.

وأكد دياب أن "الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات".

وأشار إلى أن حكومته "حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات" تتضمن تخفيض العجز إلى 5,6 في المئة، و"الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر" التي تعهد بها المجتمع الدولي للبنان في العام 2018 بشرط الإصلاحات وقيمتها 11 مليار دولار.

وتهدف الخطة أيضاً إلى "تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة".

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