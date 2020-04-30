1351 إصابة جديدة بكورونا في السعودية وارتفاع الوفيات إلى 162 حالة

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 162 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1351 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 22753 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 210 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3163.

وسجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة والدمام" 1181 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1351 حالة.

وتوزعت الـ 1181 حالة؛ على الرياض بـ 440 حالة، ومكة بـ 392 ، وجدة بـ 120 والمدينة بـ 119 والدمام بـ 110 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 22753 حالة، منها 19428 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3163 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 162 حالة وفاة.

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