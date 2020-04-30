مصر.. «كورونا» يصل إلى سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت السلطات المصرية، أمس الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في شمالي سيناء، آخر محافظة كانت خالية من الفيروس في مصر.



وكانت شمالي سيناء المحافظة الوحيدة في مصر، التي حافظت على سجلها خالياً من الإصابات بـ«كورونا»، منذ ظهور الفيروس في البلاد، منتصف فبراير الماضي.



وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في المحافظة، طارق شوكة، في بيان حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» أن الحالة المصابة دخلت مستشفى في مدينة بئر العبد إثر الاشتباه بإصابتها بالفيروس.



وتم سحب العينات المعملية وفقاً لإجراءات وزارة الصحة، ليتبين أن الحالة مصابة بالفيروس، بعد أن كانت نتيجة التحليل إيجابية.



ولفت شوكة إلى أنه تم عزل الحالة في الحجر الصحي داخل المستشفى، مضيفاً أن فرق الترصد قامت بعمل إجراءات التقصي الوبائي وأعمال التطهير اللازمة واتخاذ إجراءات متابعة المخالطين لها.



وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في مصر، الأربعاء، 5268، من بينهم 380 حالة وفاة، فيما تماثلت 1335 حالة للتعافي، وذلك بعد مرور 11 أسبوعاً على ظهور الفيروس في البلاد.

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