مصادر لـ« البيان»: الجيش الليبي يستعد لإعلان مجلس سيادة قريباً

المصدر: بنغازي- البيان

علمت «البيان» أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تستعد للإعلان قريباً عن تفاصيل مخططها لإدارة شؤون البلاد.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الجيش سيعلن عن تشكيل مجلس سيادي من شخصيات عسكرية ومدنية يتولى قيادة البلاد في فترة انتقالية لمدة عامين، وبصلاحيات محددة من خلال إعلان دستوري تم إعداده من قبل عدد من أبرز خبراء القانون.

كما ينتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة مؤقتة، تضم كفاءات مدنية مستقلة وأخرى عسكرية من مختلف أرجاء البلاد، ويبدو أبرز المرشحين لرئاستها عبد الرحمن العبار العميد السابق لبلدية بنغازي

وقال الناطق باسم قائد الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا تشهد بداية عصر جديد، وإنهم ينتظرون الخطوة التالية من القائد خليفة حفتر، موضحاً أنه خلال ساعات أو أيام سيتم إعلان ملامح العصر الجديد.

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