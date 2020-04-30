ميليشيا الحوثي تتحدى الأمم المتحدة وتصعّد

المصدر: (عدن - البيان)

تحدّت ميليشيا الحوثي فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة، وصعّدت القتال وسط مدينة الحديدة مستهدفة مواقع القوات المشتركة شرقي المدينة، كما شهدت جبهات القتال في البيضاء وتعز تصعيداً مماثلاً، رغم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي لإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والذهاب نحو الحل السياسي.

وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة لـ«البيان» إنه ورغم وجود الجنرال الهندي المتقاعد ابيهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار في وسط مدينة الحديدة، إلا أن الميليشيا تجاهلته وفريق المراقبين التابعين له، وهاجمت مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة غرب اليمن، إلا أن القوات المشتركة تصدت للهجوم وألحقت بالميليشيا خسائر فادحة.

ووفق مصادر عسكرية فإن وحدات من ألوية المشاة واللواء الثامن عمالقة تصدت لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على وادي المجش ومثلث

«الوازعية- البرح» وجبال رسيان في البرح وخاضت معها مواجهة عنيفة، تمكنت من خلالها إفشال الهجوم، ووجهت للميليشيا ضربات نوعية تسببت في خسائر كبيرة في العتاد.

وفي مدينة تعز أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقعها في غرب المدينة تعز، وألحفت بها خسائر في الأفراد والمعدات، فيما قصفت الميليشيا مواقع الجيش في جبهة كرش، في محافظة لحج.

أما في محافظة الضالع فقد توغلت القوات المشتركة، غرب مديرية الحُشَا، وسيطرت على مواقع مهمة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بعد هجوم واسع نفذ من جبهات عدة في شرق المديرية الواقعة على حدود محافظتي إب وتعز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز