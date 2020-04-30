دور الإمارات في مواجهة أزمة «كورونا» عـالميـاً محور جلسة افتراضية

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، عمر عبيد الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، في جلسة افتراضية ناقشت دور دولة الإمارات على الساحة الدولية في خضم أزمة «كورونا».

حضر الجلسة التي أدارتها الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام الأكاديمية، مجموعة من طلاب الأكاديمية وطاقمها الأكاديمي والإداري. وأشار عمر الشامسي خلال الجلسة، إلى أن دولة الإمارات من أوائل الداعمين لإيطاليا في هذه الأزمة، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أول قائد غير أوروبي يتواصل مع رئيس الوزراء الإيطالي لعرض مساعدة الدولة لإيطاليا، ولاقت هذه اللفتة الكريمة تقدير الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي، مؤكداً على أنه في غضون أقل من 24 ساعة من المكالمة تم التوجيه بتجهيز طائرة مساعدات طبية للشعب الإيطالي.

وقال الشامسي إنّ ما يميز هذه المساعدات أنها جاءت لترسخ المعاني النبيلة للقيم الإنسانية التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة وأن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون لإيطاليا وغيرها من بلدان العالم للمساهمة في مكافحة «كورونا». وأضاف أنّ البعثة الدبلوماسية الإماراتية في إيطاليا، حرصت ومنذ بداية ظهور الأزمة على تشكيل لجنة طوارئ لحصر أعداد الطلاب والمواطنين المتواجدين في إيطاليا، والتواصل معهم لضمان عودتهم إلى أرض الوطن بسلام. وكانت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أطلقت مؤخراً سلسلة جلسات افتراضية تحت عنوان #حوارات_دبلوماسية، والتي صممت لإتاحة المجال أمام طلبة الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل، للبقاء على تواصل وتفاعل مستمر مع أبرز المتحدثين والدبلوماسيين المرموقين محلياً وعالمياً، إذ تهدف هذه السلسلة بشكل رئيسي إلى توفير منصة نقاشية تركز على ما يمر به عالمنا في الوقت الراهن من أحداث وتطورات.

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